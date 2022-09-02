Alanya'da beş yıldızlı lüks otelin çatısı alev alev yandı! Yangından etkilenen bir itfaiye eri tedaviye alındı

Antalya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 5 katlı otelin tüm çatı kısmını kısa sürede alevlerin kaplamasıyla birlikte müşteriler hızla tahliye edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen birçok itfaiye ekibi yangına hızla müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracı ile arazözün katıldığı çalışmalara havadan da helikopter keşif uçuşuyla yardım etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangını bazı otel çalışanları ağlayarak izlerken, birçok turist ise valizlerini de alarak otelden uzak bir alana geçirildi.

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYECİYE MÜDAHALE EDİLDİ

Öte yandan müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.