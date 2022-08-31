Birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlıdan, avokado bahçesinin sahibi R.Z. de şikayetçi oldu. Bunun üzerine S.A, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kestel Mahallesi, Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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