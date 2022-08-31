Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

31.08.2022 13:08
Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Kestel Mahallesi'ndeki bahçeden avokado toplayan S.A'nın şüpheli hareketleri üzerine kimlik sorgusu yaptı.

Birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlıdan, avokado bahçesinin sahibi R.Z. de şikayetçi oldu. Bunun üzerine S.A, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin bahçeden çaldığı 100 adet avokado ise sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Kestel Mahallesi, Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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