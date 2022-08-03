Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika
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Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

03.08.2022 16:39
Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İskelede demirli bulunan arkadaşının teknesine bakım yapmak için giden Ahmet Diremsiz (54), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Dengesini kaybederek denize düşen Diremsiz, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Diremsiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika
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