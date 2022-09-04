Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

04.09.2022 11:14
Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bazı iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bazı iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte dört iş yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.K, U.A, K.A. ve E.A. olduğunu belirledi.

Polisin, Dinek Mahallesi'ndeki metruk depoya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Zanlıların iş yerlerinden çaldığı tespit edilen 8 bin lira, 3 cep telefonu ve 2 kol saati, sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, zanlıların bir restoranın kasasından para çalarak bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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