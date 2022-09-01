Şüphe üzerine aranan araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde araç sürücüsü K.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan S.C. ve S.B. isimli şahısların bulunduğu aracın ön kısmında 1 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 'bong' olarak değerlendirilen cam aparat bulundu. Bunun üzerine araçta yapılan aramada,5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. - ANTALYA