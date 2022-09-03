Alanya'da korkutan otel yangını söndürüldü - Son Dakika
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Alanya'da korkutan otel yangını söndürüldü

03.09.2022 01:03
Alanya'da korkutan otel yangını söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatısında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının soğutma çalışmalarına bir helikopter de havadan destek verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatısında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının soğutma çalışmalarına bir helikopter de havadan destek verdi. Yerli ve yabancı turistlerin tahliye edildiği yangında, dumandan etkilenen 2 itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kestel Mahallesi'ndeki bir otelin çatısında saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında otelde konaklayan misafirleri tahliye etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ilk yardımda bulundu. İlk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan itfaiye erlerinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Soğutma çalışmalarına havadan destek verildi

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, itfaiye ekipleri otelin arka kısımlarına ulaşamayınca Orman Genel Müdürlüğünden hava desteği istenildi. Görevlendirilen 1 helikopter, otelin çatı kısmındaki soğutma çalışmalarına destek verdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kestel Mahallesi, Antalya, İtfaiye, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da korkutan otel yangını söndürüldü - Son Dakika

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