Alanya'da bir tırda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Alanya'da bir tırda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi

07.08.2022 16:36
Alanya'da bir tırda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konaklı Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı tırı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 17 bin 160 şişe kaçak içki, 19 bin 500 sahte bandrol ele geçirdi.

Sürücü M.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da bir tırda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Alanya'da bir tırda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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