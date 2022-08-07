Konaklı Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı tırı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 17 bin 160 şişe kaçak içki, 19 bin 500 sahte bandrol ele geçirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da bir tırda 17 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.