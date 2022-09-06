Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Köpek Unsuru ile birlikte icra edilen önleme aramasında, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan K.Ç. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması ve narkotik köpeği Varan'ın şahsın valizine tepki vermesi sonucu şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada; 1 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüphe üzerine aranan valizden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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