Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... - Son Dakika
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Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı...

29.07.2022 16:03

Antalya'nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilenen bir şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Konuşamadığını iddia eden sahtekarın zabıta ekipleriyle konuşması dikkat çekerken Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri rutin kontroller sırasında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asarak dilenen Serdal A. ile karşılaştı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan aramada dilencinin üzerinden çıkan bin 424 TL'ye el konuldu.

ZABITA EKİPLERİNİ GÖRÜNCE DİLİ ÇÖZÜLDÜ

Dilsiz olduğunu iddia etmesine rağmen zabıta ekiplerinin müdahalesiyle konuşabilen şahıs, üç gün önce ilçeye geldiğini ifade etti. 58 yaşındaki sözde sağır ve dilsiz dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca 277 TL cezai işlem uygulandı.

Zabıtayı gören sağır ve dilsiz şahıs yakalanınca konuşmaya başladı

"DUYGU SÖMÜRÜSÜNE GEÇİT YOK"

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere müsaade etmeyeceklerini belirterek, "İlçemizde yaşanan insan yoğunluğunu fırsat bilerek insanlara duygu sömürüsünde bulunup dilencilik yapanlara, insanlarımızı rahatsız edenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Lütfen vatandaşlarımız da bu tür insanlara inanmasın" dedi. -

Zabıtayı gören sağır ve dilsiz şahıs yakalanınca konuşmaya başladı
YORUMLAR
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Alanya'da 'sağır ve dilsiz' yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı Alanya'da 'sağır ve dilsiz' yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü
Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da boynuna 'sağır ve dilsiz' yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... - Son Dakika
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