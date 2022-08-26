Alanya'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Alanya'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

26.08.2022 16:57
Alanya'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale sonucu büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale sonucu büyümeden kısa sürede söndürüldü.

İncekum Mahallesi'nde öğle saatlerinde turistik bir otele yakın ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte, bölgeye yakın yerde bulunan Alanya Orman Müdürlüğüne bağlı arazöz, Alanya Belediyesine ait su tankeri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangın söndürme çalışması başlattı. Çalışmalara, jandarma ve bölge yakınlarındaki otel çalışanları da destek verdi.

Büyümeden söndürülen yangında bazı çam ağaçları zarar gördü. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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