İncekum Mahallesi'nde öğle saatlerinde turistik bir otele yakın ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte, bölgeye yakın yerde bulunan Alanya Orman Müdürlüğüne bağlı arazöz, Alanya Belediyesine ait su tankeri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangın söndürme çalışması başlattı. Çalışmalara, jandarma ve bölge yakınlarındaki otel çalışanları da destek verdi.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'daki orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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