ALANYA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALIND

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. 6 uçak, biri yönetim helikopteri olmak üzere 4 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bölgedeki rüzgarın etkisini azaltmaya başladığı kaydedilirken, ekiplerin yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğunun tespiti ve çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.