Yangın, Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde başladı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda orman işçisi ve arazöz yönlendirildi. Yangına havadan da ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

Beldibi, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da orman yangını - Son Dakika

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