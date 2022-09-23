Türkler Mahallesi'nde vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri, incelemede erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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