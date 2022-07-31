Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı - Son Dakika
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Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı

31.07.2022 17:08
Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki 2 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlerin ilgisini çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki 2 yunusun gösterisi, tur teknelerindeki turistlerin ilgisini çekti.

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.

Aniden ortaya çıkan iki yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, daha sonra çeşitli gösteriler yaptı. Yunusların gösterisi turistler tarafından alkışlandı.

Eğlenceli anlar tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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