Aniden ortaya çıkan iki yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, daha sonra çeşitli gösteriler yaptı. Yunusların gösterisi turistler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı - Son Dakika

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