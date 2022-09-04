4 ayrı iş yerini 8 bin TL zarara uğrattılar - Son Dakika
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4 ayrı iş yerini 8 bin TL zarara uğrattılar

04.09.2022 12:46
4 ayrı iş yerini 8 bin TL zarara uğrattılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde dört ayrı işyerinden hırsızlık olayı gerçekleştiren ve bu iş yerlerini toplamda 8 bin TL zarar uğratan yaşı küçük 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dört ayrı işyerinden hırsızlık olayı gerçekleştiren ve bu iş yerlerini toplamda 8 bin TL zarar uğratan yaşı küçük 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dört ayrı işyerinden hırsızlık olayı gerçekleştiren ve bu işyerlerini toplamda 8 bin TL zarar uğratan şahıslar üzerinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

4 kişi tutuklandı

Yapılan çalışmalarda, işyerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların Dinek Mahallesinde bulunan metruk bir depoda kaldıkları tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren E.K, U.A, K.A ve E.A isimli dört yaşı küçük şahıs yakalandı.

Şahıslar Alanya Adliyesine intikal ettirilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 ayrı iş yerini 8 bin TL zarara uğrattılar - Son Dakika

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