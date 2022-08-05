Alanya narko timler, 3 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika
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Alanya narko timler, 3 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirdi

05.08.2022 11:21
Alanya narko timler, 3 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 840 adet uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 840 adet uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisine ulaştı. Narkotik timleri takibe aldıkları araç içerisindeki F.Ş, ve U.Ş'nin Küçükhasbahçe Mahallesinde F.A, ile buluştuğu ve bir süre sonra ayrıldıkları belirlendi. Sokak üzerinde durdurulan F.A'nın üzerinden 5,5 gram esrar ele geçirildi. Takibe devam eden narkotik timleri Kızlarpınarı Mahallesinde F.Ş, yanında H.G. ve F.D., ile durdurdu. Yapılan incelemelerde H.G'nin elinde bulunan poşet içerisinde 3 bin 840 adet uyuşturucu hap ve 6 gram esrar ele geçirildi. Yapılan takiplerin sonucunda F.Ş. (23), U.Ş. (22), H.G. (22), F.D. (21) ve F.A. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.A., ve F.D, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. F.Ş., U.Ş. ve H.G. adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya narko timler, 3 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika

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