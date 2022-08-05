Alanya'da uyuşturucu hap operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu hap operasyonuna 3 tutuklama

05.08.2022 18:14
Alanya'da uyuşturucu hap operasyonuna 3 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 840 adet uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 840 adet uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisine ulaştı. Narkotik timleri takibe aldıkları araç içerisindeki F.Ş. ve U.Ş.'nin Küçükhasbahçe Mahallesi'nde F.A. ile buluştuğunu ve bir süre sonra ayrıldıklarını belirledi. Sokak üzerinde durdurulan F.A.'nın üzerinden 5,5 gram esrar ele geçirildi. Takibe devam eden narkotik timleri, Kızlarpınarı Mahallesi'nde F.Ş. yanında H.G. ve F.D. ile birlikte durdurdu. Yapılan incelemelerde H.G.'nin elinde bulunan poşet içerisinde 3 bin 840 adet uyuşturucu hap ve 6 gram esrar ele geçirildi. Yapılan takiplerin sonucunda F.Ş. (23), U.Ş. (22), H.G. (22), F.D. (21) ve F.A. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.A. ve F.D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. F.Ş., U.Ş. ve H.G. adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da uyuşturucu hap operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da uyuşturucu hap operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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