"Kaçırıldı" diyerek ilan yayınlamıştı! Yardım isteyen annenin kızını kendisinin alıkoyduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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"Kaçırıldı" diyerek ilan yayınlamıştı! Yardım isteyen annenin kızını kendisinin alıkoyduğu ortaya çıktı

11.08.2022 11:26

Alanya'da, 4 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığını iddia eden ve ilan yayınlayan yabancı uyruklu Y.P.'nin, velayeti eski eşinde olan kızını görüş izninden sonra alıkoyduğu bilgisi gün yüzüne çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu Y.P., sosyal medyadan 6 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, araç plakasıyla beraber 4 yaşındaki kız çocuğu E.P.'nin kaçırıldığını iddia ederek, yardım istedi. Y.P., paylaşımında, "2 gün önce bir kız çocuğu kaçırıldı. İsmi E., 4 yaşında, boy 120 santim ve Türkçe ile Felemenkçe konuşabiliyor. Lütfen bu tweet'i oldukça yayalım ve yardımcı olalım" dedi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, OLAY ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Kısa sürede yüzlerce paylaşımla yayılan çağrının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. İnceleme başlatan polis ekipleri, detaylı çalışma ile olayın aslını ortaya çıkardı.

'Kaçırıldı' diyen anne, kızını kendisi alıkoymuş

KIZINI GERİ GÖTÜRMEYİNCE BABASI GELİP ALMIŞ

Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Y.P.'nin, velayeti bir süre önce boşandığı F.P.'de olan kızını görüş izninde alarak geri getirmediği, şehir dışındaki babanın Alanya'ya gelip, çocuğunu alarak götürdüğü tespit edildi.

İnceleme sonrası anne Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından Y.P., serbest bırakıldı.

'Kaçırıldı' diyen anne, kızını kendisi alıkoymuş
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Kaynak: DHA

İnceleme, Tragger, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kaçırıldı' diyerek ilan yayınlamıştı! Yardım isteyen annenin kızını kendisinin alıkoyduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kaçırıldı" diyerek ilan yayınlamıştı! Yardım isteyen annenin kızını kendisinin alıkoyduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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