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Annesi "Kızım kaçırıldı' diye paylaşım yaptı, gerçek çok başka çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu Y.P., sosyal medyadan 6 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, araç plakasıyla beraber 4 yaşındaki kız çocuğu E.P.'nin kaçırıldığını iddia ederek, yardım istedi. Y.P., paylaşımında, "2 gün önce bir kız çocuğu kaçırıldı. İsmi E., 4 yaşında, boy 120 santim ve Türkçe ile Felemenkçe konuşabiliyor. Lütfen bu tweet'i oldukça yayalım ve yardımcı olalım" dedi.

Kaynak: DHA

İnceleme, Tragger, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Kaçırıldı' diyerek ilan yayınlamıştı! Yardım isteyen annenin kızını kendisinin alıkoyduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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