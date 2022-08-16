Kestel Mahallesi 'nde E.A. isimli şahıs, kendisine ait daireyi farklı zamanlarda Rusya vatandaşı D.İ, Belçikalı N.S, ve Alman uyruklu B.K'ya kiraladığı ancak jandarma ekiplerine kimlik bildiriminde bulunmadığı belirlendi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet suçundan E.A'ya 80 bin 358 TL idari para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kimlik bildiriminde bulunmayan ev sahibine 80 bin TL ceza - Son Dakika

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