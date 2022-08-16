Alanya'da günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayan kişiye para cezası - Son Dakika
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Alanya'da günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayan kişiye para cezası

16.08.2022 17:24
Alanya'da günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayan kişiye para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde evini günübirlik kiraya veren ancak Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi'ne (GİYKİMBİL) bildirimde bulunmayan kişiye 80 bin 358 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evini günübirlik kiraya veren ancak Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi'ne (GİYKİMBİL) bildirimde bulunmayan kişiye 80 bin 358 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde günlük kiralık evlere yönelik denetim yaptı.

Konutunu, farklı zamanlarda 3 farklı yabancı turiste günlük kiralayan kişiye, GİYKİMBİL sistemine herhangi bir bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle 80 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimde ayrıca, günübirlik evlerle ilgili, saatlik ve günlük gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülen kiralama faaliyetlerinin GİYKİMBİL sistemine bildirilmesinin zorunlu olduğu ve buna ilişkin tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceği yönünde bilgilendirme yapıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayan kişiye para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Alanya'da günlük kiralık ev bildiriminde bulunmayan kişiye para cezası - Son Dakika
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