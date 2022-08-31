Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı

31.08.2022 12:54
Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (45) Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.D'nin mühendis olduğu ve kendi işini yaptığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Jandarma, 100 avokado çalan hırsızı suçüstü yakaladı Jandarma, 100 avokado çalan hırsızı suçüstü yakaladı Alanya kış mevsiminde de Avrupalılara tatil imkanı sunmayı hedefliyor Alanya kış mevsiminde de Avrupalılara tatil imkanı sunmayı hedefliyor Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:47:31. #1.12#
SON DAKİKA: Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement