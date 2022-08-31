Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (45) Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
M.D'nin mühendis olduğu ve kendi işini yaptığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı - Son Dakika