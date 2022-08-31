M.D'nin mühendis olduğu ve kendi işini yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı - Son Dakika

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