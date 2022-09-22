Denetimlerde yüksek sesle müzik çalarak yayalar ve çevreye rahatsızlık veren, ara sokaklarda aşırı hız yapan, kemer takmayan ve kask kullanmayan 442 sürücü ile "Abart egzoz" diye tabir edilen, aşırı yüksek ses çıkaran egzoz takılı olduğu gerekçesiyle trafikten men edilen 86 araçla ilgili 117 bin 205 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'daki denetimlerde 86 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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