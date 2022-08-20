İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan G.A. (40) idaresindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü, yolcu almak için duraklayan Z.K. (51) yönetimindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Kaynak: AA

Okurcalar, Manavgat, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı - Son Dakika

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