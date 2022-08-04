Merkez Karakol Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde yaşayan H.Ş.'nin evinde kenevir bitkisi yetiştirip, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi ve 20 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Kenevir, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da saksıda kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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