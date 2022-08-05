Arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştılar, lüks mekanlarda adisyon tuzağına düşürdüler - Son Dakika
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Arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştılar, lüks mekanlarda adisyon tuzağına düşürdüler

05.08.2022 15:38

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınların, arkadaşlık sitelerinde hedef aldıkları tatilcileri ortak hareket ettikleri eğlence mekanlarında götürüp fahiş fiyat aldıkları, itiraz edenlerin darp ve gasp edildikleri belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınların, arkadaşlık sitelerinde hedef aldıkları tatilcileri ortak hareket ettikleri eğlence mekanlarında götürüp fahiş fiyat aldıkları, itiraz edenlerin darp ve gasp edildikleri belirlendi. 8 ilden çok sayıda mağdurun korkarak şikayetçi olmadığı olayda 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eğlence mekanlarında fahiş fiyatların uygulandığı ve ikili menü sisteminin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Hesap ödeme kısmına itiraz eden müşterilerin işletme sahipleri ve çalışanları tarafından darp, tehdit ettikleri, mağdurları zorla mekanda tutarak kimliklerine ve değerli eşyalarına el konulduğu belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri hedef şüpheli şahıslar ile birlikte işletmeleri fiziki ve teknik takibe aldı.

Mağdurları arkadaşlık sitesinden ağına düşürüyorlar

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüt üyesi kadınların arkadaşlık sitesi benzeri sosyal medya programlarından özellikle tatilcileri hedef aldıkları tespit edildi. Örgüt üyesi kadınların mağdur erkeklerle yazışarak buluştukları, ardından örgüt üyesi işletme sahibi ve çalışanları ile birlikte hareket ederek eğlence mekanlarına götürdükleri belirlendi. Gece sonunda ise mağdurlardan fahiş hesabı zorla ödettiren örgüt üyeleri, itiraz edenleri ise darp ve gasp ettikleri öğrenildi.

2 ilde 5 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı

Asayiş Büro Amirliği ekipleri örgüte ait Ankara ve Alanya'daki 5 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgüt içerisinde kullanılan dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Karaman, Malatya, Burdur, Konya ve Bursa'dan çok sayıda mağdur olduğu öğrenildi. Mağdurlar ifadelerinde korktukları için şikayetçi olmadıklarını söyledikleri belirtildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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Alanya'da uyuşturucu hap operasyonuna 3 tutuklama Alanya'da uyuşturucu hap operasyonuna 3 tutuklama Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Ankara, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştılar, lüks mekanlarda adisyon tuzağına düşürdüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştılar, lüks mekanlarda adisyon tuzağına düşürdüler - Son Dakika
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