Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü - Son Dakika
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Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü

25.08.2022 17:06
Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, sürücü yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, sürücü yaralandı.

İ.K. (43) yönetimindeki hafriyat kamyonu ile İ.S. (30) idaresindeki motosiklet, Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan anne A.S. (31) ve bir yaşındaki kızı E.S.S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken cenazeler Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Tosmur, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü - Son Dakika
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