Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü - Son Dakika
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Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü

20.09.2022 23:32

Antalya'nın Alanya ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli, hayatını kaybetti.

Tosmur Mahallesi'nde bir sitedeki daireden duman koku su geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, su dolu tepsinin üzerinde yanan mangalın yanında engelli Adem Yeğni'yi (46) hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yeğni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeğni'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Cenaze, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü - Son Dakika

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