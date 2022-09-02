Alanya'da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

02.09.2022 15:06
Alanya'da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimlik kontrolünde durdurulan bir araç içerisindeki 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimlik kontrolünde durdurulan bir araç içerisindeki 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpekle birlikte, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde, araç sürücüsü Ş.B.T. ve araçta yolcu olarak bulunan M.A.İ., B.Ö. ve G.K. isimli şahısların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan aramada; 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanya'da beş yıldızlı lüks otelin çatısı alev alev yandı! Yangından etkilenen bir itfaiye eri tedaviye alındı Alanya'da beş yıldızlı lüks otelin çatısı alev alev yandı! Yangından etkilenen bir itfaiye eri tedaviye alındı Alanya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı Alanya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı İREM DERİCİ ALANYA'DA KONSER VERDİ İREM DERİCİ ALANYA'DA KONSER VERDİ
Kaynak: İHA

Antalya, Tragger, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement