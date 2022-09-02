Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpekle birlikte, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde, araç sürücüsü Ş.B.T. ve araçta yolcu olarak bulunan M.A.İ., B.Ö. ve G.K. isimli şahısların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan aramada; 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 extacy hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Tragger, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da jandarmanın durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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