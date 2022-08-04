Tarihle iç içe plajda 'izmarit, şişe, çekirdek kabuğu' kirliliği - Son Dakika
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Tarihle iç içe plajda 'izmarit, şişe, çekirdek kabuğu' kirliliği

04.08.2022 10:32

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Kızılkule önündeki tarihi kapıdan geçilerek ulaşılan yüzlerce turistin ziyaret ettiği surların dibindeki Tersane Plajı'nda bazı duyarsız kişilerce atılan izmarit, plastik şişe, kuruyemiş kabukları sahilin sığ bölümlerinde kirliliğe neden oldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Kızılkule önündeki tarihi kapıdan geçilerek ulaşılan yüzlerce turistin ziyaret ettiği surların dibindeki Tersane Plajı'nda bazı duyarsız kişilerce atılan izmarit, plastik şişe, kuruyemiş kabukları sahilin sığ bölümlerinde kirliliğe neden oldu.

Alanya'nın simgelerinden denizden yaklaşık 250 metre kadar yükselen yarımada üzerinde, 6,5 kilometre uzunluğundaki surlarıyla tarihi ve doğal güzelliğe sahip Alanya Kalesi, turistlerin uğrak yeri oldu. Alanya Limanı'nda ilçenin sembolü olan 13'üncü yüzyıl Selçuklu eseri Kızılkule ile Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın kenti almasından 6 yıl sonra yaptırdığı tersane, tatilcilerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Tersane ile Kızılkule arasındaki tarihi surların ön kısmındaki küçük plaj da doğal güzelliğiyle turistlerin yüzmeyi tercih ettiği yerlerden. Turistler, Tersane Plajı'na yürüyerek ulaşmak için Kızılkule'nin ön kısmındaki tarihi kapıdan geçip merdivenlerden inerek, surların bitişiğindeki kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkarıyor.

EŞSİZ MANZARALimandan günübirlik turlarla denize açılan turistler de Tersane Plajı açıklarında teknelerini demirleyip, Alanya Kalesi, tersane ve Kızılkule'nin eşsiz manzarasında eğlenceli vakit geçiriyor. Sahil, ilçeye gelen turistlerin de hatıra fotoğrafı çektirip, tarihi ve doğal güzelliği kamera kaydıyla ölümsüzleştirdiği önemli yerler arasında yer alıyor.

Öte yandan sahile bazı duyarsız kişilerce atılan çöpler ise dikkati çekti. Kızılkule'nin yanında yer alan meydanda, oturma alanlarında manzarayı izleyenlerin denize attığı çekirdek kabukları, pet şişe ve sigara izmaritleri görenleri şaşırttı. Yüzlerce turistin denize girip, hatıra fotoğrafı çektirdiği sahilde sığ bölümde ve kayalıkta biriken çöpler, kirliliğe yol açtı.


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Kaynak: DHA

Alaeddin Keykubad, Selçuklu, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihle iç içe plajda 'izmarit, şişe, çekirdek kabuğu' kirliliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihle iç içe plajda 'izmarit, şişe, çekirdek kabuğu' kirliliği - Son Dakika
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