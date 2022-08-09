Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Pavel Dragancea (53) havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Dragancea, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da Moldovalı turist havuzda boğuldu - Son Dakika

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