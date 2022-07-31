Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı

31.07.2022 13:01
Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir evin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti H.Ç. (30) ve U.İ'nin (32) çaldığını tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.İ. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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