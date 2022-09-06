Ayrıca yeni düzenlemeyle gece sürücüyü belli eden kıyafet giymeleri gerektiğini anlatan Ürkmez, "Bugün örnek olması amacıyla motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttık. Amacımız vatandaşı bilinçlendirmek. Yakında denetimlere başlayacağız." dedi.

Uygulamada, durdurulan motosiklet sürücülerine, Kaymakam Fatih Ürkmezer , İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve Alanya Sahil Güvenlik 92. Bot Komutanı Yüzbaşı Çağatay Avcı tarafından reflektif yelek verildi. Sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı - Son Dakika

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