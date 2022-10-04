Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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