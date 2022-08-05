Türkiye'nin en fazla döviz bulunduran 5 ili! İstanbul ve Ankara listeye bile giremedi

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.