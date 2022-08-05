Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

05.08.2022 14:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, eğlence mekanlarına gelen müşterilere fahiş fiyat uygulandığı, itiraz edenlerin darbedilerek zorla alıkonulduğu ve değerli eşyalarına el konulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Örgüt üyesi kadınların da arkadaşlık siteleri aracılığıyla tanıştıkları kişilere götürdükleri eğlence mekanında fahiş hesap ödettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Gruba yönelik birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4'ü kadın 9 şüpheli, "nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı Arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştılar, lüks mekanlarda adisyon tuzağına düşürdüler Arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştılar, lüks mekanlarda adisyon tuzağına düşürdüler
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:53:56. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement