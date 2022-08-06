Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı

06.08.2022 10:55
Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, "nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya ilçesinde eğlence mekanlarına gelen müşterilere fahiş fiyat uygulandığı, itiraz edenlerin darbedilerek zorla alıkonulduğu ve değerli eşyalarına el konulduğu iddiası üzerine polisin dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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