Alanya'da orman yangını (1)

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıkarken, karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Alanya'nın Beldibi Mahallesi'nde, saat 07.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangın bölgesine, hemen müdahale ekipleri yönlendirildi. İlçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü 'nün sosyal medya hesabından "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor" açıklaması yapıldı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangına tüm hızla müdahale edildiğini belirtirken, kontrol altına alınmasının rüzgara da bağlı olduğunu söyledi.