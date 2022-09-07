Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

07.09.2022 13:17
Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hasan Özgür'ün (69) kullandığı 07 NSK 81 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi Kozlar yaylasında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özgür'ün cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Çamlıca, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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