Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.09.2022 16:54
Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Mesut S'nin (37) kullandığı 07 LK 574 plakalı otomobil, Bayırkozağacı Mahallesi'nde, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan babası İbrahim S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılarak sedyeye konulan yaralılar, halatlar yardımıyla güçlükle kara yoluna çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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