Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya ilçesinde M.B.'nin piyasaya kaçak cep telefonu sürdüğünü belirledi. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı asayiş timlerince M.B.'nin Konaklı Mahallesi'ndeki işyerinde yapılan aramada çeşitli markalardan 20 cep telefonu ele geçirildi. Telefonların piyasa değerinin 450 bin lirayı bulduğu belirlenirken, M.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Konaklı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da jandarmadan kaçak telefon operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.