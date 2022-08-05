Alanya'da jandarmadan kaçak telefon operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da jandarmadan kaçak telefon operasyonu

05.08.2022 15:51
Alanya'da jandarmadan kaçak telefon operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 450 bin lirayı bulan 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 450 bin lirayı bulan 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya ilçesinde M.B.'nin piyasaya kaçak cep telefonu sürdüğünü belirledi. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı asayiş timlerince M.B.'nin Konaklı Mahallesi'ndeki işyerinde yapılan aramada çeşitli markalardan 20 cep telefonu ele geçirildi. Telefonların piyasa değerinin 450 bin lirayı bulduğu belirlenirken, M.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanya'da şadırvan musluklarını çalan şüpheli yakalandı Alanya'da şadırvan musluklarını çalan şüpheli yakalandı Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Konaklı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da jandarmadan kaçak telefon operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:54 Süper Lig takımlarının yeni sezon gelirleri ortaya çıktı! Kazançlar 4 büyükleri tatmin etmeyecek
14:40 Yargı'nın İnci'si Ece Yüksel çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi
14:34 150 bin TOKİ sosyal konut projesiyle ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Peşinat tutarı belli oldu
14:25 Gözüne cisim kaçan genç, 3 gün boyunca gezdiği hastanelerde "bir şey yok" cevabını almasının ardından şifayı tornacıda buldu
14:11 Hilal Cebeci meme kanseri olduğunu açıkladı
14:10 Galatasaray transferde adeta şov yapıyor! Şimdi de Chelsea'nin yıldız futbolcusunun peşinde
14:07 Oyuncu Arda Kural, bir mekan işletmecisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 15:52:33. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da jandarmadan kaçak telefon operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement