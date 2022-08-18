Sahilde kaybolan kızına kavuşan anne, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Sahilde kaybolan kızına kavuşan anne, gözyaşlarına boğuldu

18.08.2022 01:08
Sahilde kaybolan kızına kavuşan anne, gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde plajda kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 1 kilometre uzaklıktaki bir otelin plajında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde plajda kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, 1 kilometre uzaklıktaki bir otelin plajında bulundu. Güvenlik görevlilerinin bulup getirdiği çocuğuna kavuşan anne, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Avsallar Mahallesi İncekum Halk Plajı'nda meydana geldi. Annesi ile denize gelen 5 yaşındaki Zeynep, kalabalığın arasında bir anda gözlerden kayboldu. Anne ve plaj görevlileri kendi imkanlarıyla yaptıkları aramada bir sonuç alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Jandarma ekipleri, çocuğun gidebileceği güzergahlarda arama tarama çalışması başlattı. Küçük kız çocuğu, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından güvenlik görevlilerince bir otelin plajında bulundu. Görevliler, çocuğu kısa süre içinde annesine kavuşturdu. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan anne, çocuğunu karşısında görünce sevinç gözyaşlarına boğuldu. 'Zeynebim Zeynebim nereye gittin' diyerek kızına sarılan anne, jandarma ve güvenlik görevlilerine teşekkür etti. - ANTALYA

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Sahilde kaybolan kızına kavuşan anne, gözyaşlarına boğuldu Sahilde kaybolan kızına kavuşan anne, gözyaşlarına boğuldu 2 ay sonra yine hırsızlıktan yakalandı, cezaevine geri döndü 2 ay sonra yine hırsızlıktan yakalandı, cezaevine geri döndü
Kaynak: İHA

Jandarma, Avsallar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahilde kaybolan kızına kavuşan anne, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahilde kaybolan kızına kavuşan anne, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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