Alanya'da safari turu sırasında devrilen cipteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da safari turu sırasında devrilen cipteki 5 kişi yaralandı

23.08.2022 17:24
Alanya'da safari turu sırasında devrilen cipteki 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistlerin kiraladığı cipin safari turu sırasında şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistlerin kiraladığı cipin safari turu sırasında şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Lukasz Pawel Nowosado (37) yönetimindeki 07 K 1028 plakalı cip, Çamlıca Mahallesi'nde safari turu sırasında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Polonyalı sürücü Nowosado ile Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela, (33), Karolina Joanna Orozyk (33) yaralandı.

İlk müdahaleleri 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılarak ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı Polonyalı turistler safari cipiyle şarampole düştü: 5 yaralı Kamyonetin üzerindeki tabela, otomobilin üzerine düştü Kamyonetin üzerindeki tabela, otomobilin üzerine düştü
Kaynak: AA

Antalya, Çamlıca, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da safari turu sırasında devrilen cipteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da safari turu sırasında devrilen cipteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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