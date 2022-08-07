Alanya'da jandarmadan kumar operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da jandarmadan kumar operasyonu

07.08.2022 12:59
Alanya'da jandarmadan kumar operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız işletilen bir kıraathaneye baskın yapan jandarma ekipleri, 6 kişinin kumar oynandığını tespit etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız işletilen bir kıraathaneye baskın yapan jandarma ekipleri, 6 kişinin kumar oynandığını tespit etti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Süleymanlar mahallesinde S.A. isimli şahsın ruhsatsız işlettiği kıraathanede, Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince denetleme yapıldı. Yapılan kontrolde; S.A., A.Z., M.Y., H.K., S.D. ve N.D. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edilerek kumar masasında 5 bin 510 lira nakit para ve iskambil kağıtları ele geçirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
JANDARMADAN GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON OPERASYONU JANDARMADAN GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON OPERASYONU Alanya'da jandarmadan kaçak telefon operasyonu Alanya'da jandarmadan kaçak telefon operasyonu
Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da jandarmadan kumar operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:41 Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 12:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da jandarmadan kumar operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement