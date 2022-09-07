Alanya'da safari araçları denetlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 37 araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 37 araç sahibine cezai işlem uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı noktalarda, turistlerin ilgi gösterdiği safari turlarında kullanılan araçları denetledi. Yaklaşık 142 araçta denetim yapan ekipler, bulunması zorunlu belgeleri kontrol etti ve sürücülere genel trafik kurallarına ilişkin bilgi verdi. Kurallara uymayan 37 araç sahibine 37 bin 899 lira para cezası uygulandı, 2 safari aracı ise trafikten men edildi.

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