Cip ile safari turuna çıkan Polonyalı turistler kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Cip ile safari turuna çıkan Polonyalı turistler kaza yaptı: 5 yaralı

23.08.2022 18:50
Cip ile safari turuna çıkan Polonyalı turistler kaza yaptı: 5 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safari cipi kiralayarak geziye çıkan turistler kaza yaptı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safari cipi kiralayarak geziye çıkan turistler kaza yaptı. Şarampole yuvarlanan cipte bulunan 5 polonyalı turist yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. Alanya'ya talile gelen Polonyalı turist grubu sarafi cipi kiralayarak gezintiye çıktı. Lukasz Pawel Nowosadko (37) idaresindeki 07 K 1028 plakalı cip, engebeli arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen araçta sürücü Nowosadko ile Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela (33) ve Karolina Joanna Orozyk (33) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Çamlıca, turist, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cip ile safari turuna çıkan Polonyalı turistler kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cip ile safari turuna çıkan Polonyalı turistler kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
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