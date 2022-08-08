Alanya'da şarampole yuvarlanan safari cipindeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da şarampole yuvarlanan safari cipindeki 7 kişi yaralandı

08.08.2022 18:31
Alanya'da şarampole yuvarlanan safari cipindeki 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turu yapan cipin şarampole devrilmesi sonucu 7 turist yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turu yapan cipin şarampole devrilmesi sonucu 7 turist yaralandı.

Alanya merkezinden safari için Tırılar Mahallesi'ne tura çıkanları taşıyan M.Z. idaresindeki 07 ASS 034 plakalı üstü açık safari cipi, Sapadere Kanyon yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yaralılar bulundukların yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüsü M.Z ve beraberindeki 6 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, turist, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da şarampole yuvarlanan safari cipindeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da şarampole yuvarlanan safari cipindeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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