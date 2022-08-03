Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi

03.08.2022 16:39
Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Deretürbelans Mahallesi'nde M.A.'nın (56) serasında hint keneviri ektiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda sera içerisinde 43 kök kenevir ekili halde bulundu. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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