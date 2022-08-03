Antalya'nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.
Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Deretürbelans Mahallesi'nde M.A.'nın (56) serasında hint keneviri ektiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda sera içerisinde 43 kök kenevir ekili halde bulundu. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da serada 43 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika