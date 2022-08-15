Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu - Son Dakika
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Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu

15.08.2022 14:25
Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 49 yaşındaki şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 49 yaşındaki şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 49 yaşındaki Mehmet Sevilgen, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar Sevilgen'in suda hareketsiz durduğunu fark etti. Bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan vatandaşlar diğer yandan Sevilgen'i kıyıya çekti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Sevilgen, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Sevilgen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu - Son Dakika
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