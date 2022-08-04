Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

04.08.2022 16:33
Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

İncekum Mahallesi'nde bir otelde, havuza giren A.D. bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler A.D'yi havuzdan çıkardı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, daha sonra Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

A.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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