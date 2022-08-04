Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, daha sonra Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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