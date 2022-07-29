Boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asan ve ekipler yanına gittiğinde hiç konuşmayan Serdar A, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.

Kaynak: AA

Alanya Belediyesi, Antalya, Zabıta, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da 'sağır ve dilsiz' yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı - Son Dakika

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