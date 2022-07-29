Alanya'da "sağır ve dilsiz" yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı - Son Dakika
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Alanya'da "sağır ve dilsiz" yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı

29.07.2022 17:26
Alanya'da "sağır ve dilsiz" yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazısıyla dilencilik yapan kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazısıyla dilencilik yapan kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.

Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asan ve ekipler yanına gittiğinde hiç konuşmayan Serdar A, Zabıta Müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı.

Şaşıran ekipler, durumu cep telefonuyla kaydetti. Üzerinden bin 424 lira çıkan 58 yaşındaki Serdar A, 3 gün önce ilçeye geldiğini söyledi.

Serdar A'ya Kabahatler Kanunu kapsamında 277 lira cezai işlem uygulandı.

YORUMLAR
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Antalya'da boynuna 'sağır ve dilsiz' yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... Antalya'da boynuna 'sağır ve dilsiz' yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü
Kaynak: AA

Alanya Belediyesi, Antalya, Zabıta, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da 'sağır ve dilsiz' yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da "sağır ve dilsiz" yazısı ile dilenen kişi, yakalanınca konuşmaya başladı - Son Dakika
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