Belaruslu turist kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika
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Belaruslu turist kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu

21.09.2022 14:06
Belaruslu turist kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belaruslu turist, kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belaruslu turist, kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu.

Kargıcak Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan turist Anatoli Novikau'nun (71) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel çalışanları harekete geçti.

Odayı kontrol eden otel çalışanları, Novikau'yu banyoda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine otele gelen 112 Acil Servis ekipleri, Novikau'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Novikau'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belaruslu turist kaldığı otelin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika

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